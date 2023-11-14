17 دولة تعرب عن قلقها من مساعدة الصين وروسيا لكوريا الشمالية على توسيع قدراتها العسكرية

وقال "أوستن" في اجتماع في كوريا الجنوبية مع وزراء دفاع وممثلي 17 دولة تشكل قيادة الأمم المتحدة "UNC" وهي الهيئة المشرفة على الهدنة: "ساورنا قلق عميق من أن جمهورية الصين الشعبية وروسيا تساعدان جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على توسيع قدراتها من خلال تمكينها من التهرب من عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، مستخدمًا الاسم الرسمي لكوريا الشمالية، وفقًا لـ"رويترز".