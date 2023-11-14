17 دولة تعرب عن قلقها من مساعدة الصين وروسيا لكوريا الشمالية على توسيع قدراتها العسكرية

أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم (الثلاثاء) عن قلق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي تطبق هدنة الحرب الكورية من مساعدة الصين وروسيا لكوريا الشمالية على توسيع قدراتها العسكرية من خلال تمكين بيونج يانج من التهرب من عقوبات الأمم المتحدة.
وقال "أوستن" في اجتماع في كوريا الجنوبية مع وزراء دفاع وممثلي 17 دولة تشكل قيادة الأمم المتحدة "UNC" وهي الهيئة المشرفة على الهدنة: "ساورنا قلق عميق من أن جمهورية الصين الشعبية وروسيا تساعدان جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على توسيع قدراتها من خلال تمكينها من التهرب من عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، مستخدمًا الاسم الرسمي لكوريا الشمالية، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "نحن منزعجون أيضًا من تنامي التعاون العسكري مؤخرًا بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
واتهمت واشنطن، كوريا الشمالية بتزويد روسيا بمعدات عسكرية لاستخدامها في حربها مع أوكرانيا، كما اتهمت موسكو بتقديم الدعم العسكري الفني لبيونج يانج.
ونفت كوريا الشمالية وروسيا إبرام أي صفقات أسلحة، رغم تعهد زعيمي البلدين بتعزيز التعاون العسكري خلال اجتماعهما في سبتمبر الماضي في أقصى شرق روسيا، كما أعلنت الصين، الحليف الأقرب لكوريا الشمالية، أنها تمتثل للالتزامات الدولية.