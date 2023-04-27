نفد ماؤها وقلبها هناك.. قصة "الرعب والفرار من السودان" ترويها "كاتبة بريطانية"

وأضافت أنه على رغم شعورها بالخوف الشديد، تمالكت أعصابها جيداً ولم يبد عليها أي شيء؛ حيث استغرقت رحلتها من الخرطوم إلى الحدود المصرية 12 ساعة، لكن الأمر استغرق منها يوماً ونصف اليوم لدخول مصر بسبب الطوابير، وتعتزم مغادرة مصر بعد قضاء أيام قليلة فيها حتى تتعافى من محنتها.