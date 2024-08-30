بالفيديو: حوَّلها إلى منطقة من العصور الوسطى.. هكذا ترك الاحتلال الإسرائيلي خان يونس

ويمكن ملاحظة في مقطع الفيديو المرفق كيف بدت المنطقة غير قابلة للحياة، وتفتقد لمقوماتها، حيث تظهر الحفر العميقة في طرقها وشوارعها إثر القصف المتواصل بالمدفعية، والآليات الثقيلة، والطائرات.