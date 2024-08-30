بالفيديو: حوَّلها إلى منطقة من العصور الوسطى.. هكذا ترك الاحتلال الإسرائيلي خان يونس

بعد أيام من الاستهداف المتواصل لمنطقة المحطة في خان يونس، ترك الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية مدمرة بشكل كامل، كما لو كانت في العصور الوسطي.
ويمكن ملاحظة في مقطع الفيديو المرفق كيف بدت المنطقة غير قابلة للحياة، وتفتقد لمقوماتها، حيث تظهر الحفر العميقة في طرقها وشوارعها إثر القصف المتواصل بالمدفعية، والآليات الثقيلة، والطائرات.
ويواجه السكان -كما يظهر في المقطع- صعوبة بالغة في التنقل بين المناطق المختلفة، ولا يمكن التنقل إلا سيراً على الأقدام.
وجاء انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مناطق في خان يونس في جنوب قطاع غزة، بعد عملية عسكرية استمرت 22 يوماً.
كما انسحب الاحتلال من المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع، بعد توغل استمر أياماً عدة، مخلفاً شهداء ودماراً واسعاً في المنازل، والمباني، والبنية التحتية.
وأعلن جيش الاحتلال، في بيان له، عن إنهاء عمليات الفرقة 98 العسكرية في خان يونس ودير البلح.