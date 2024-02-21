"حتى لو توقفت الحرب".. باحثون أمريكيون وبريطانيون يحذرون من وفاة الآلاف في غزة خلال أشهر

وأضافوا أنه حتى في ظل وقف إطلاق النار، لا يزال من الممكن أن يموت نحو 11 ألفًا و580 شخصًا في الفترة ذاتها إذا أدّى تفشٍّ للأمراض إلى تفاقم التحديات المتعلقة بإعادة إصلاح نظام الصرف الصحي والمنظومة الصحية في غزة.