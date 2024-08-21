بعد استهدافها بـ 3 قذائف.. فقدان السيطرة على سفينة تجارية قُبالة الحديدة

بعد إصابتها بـ 3 قذائف فقدت سفينة تجارية السيطرة على حركتها على بُعد 77 ميلاً بحرياً قُبالة مدينة الحديدة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأفادت وكالة "يو كي إم تي أو" البريطانية للأمن البحري، الأربعاء، بأن 3 مقذوفات أصابت سفينة تجارية على بُعد 77 ميلاً بحرياً قُبالة مدينة الحديدة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما أدّى إلى تقييد حركتها.
ونقلت الوكالة عن ربان السفينة، قوله إن "السفينة أُصيبت بقذيفتَيْن غير محدّدتي النوع قبل أن تصيبها قذيفة ثالثة"؛ لافتاً إلى أنه فقد السيطرة على السفينة، بينما لا توجد أنباءٌ عن وقوع إصابات.
وأشارت وفق "سكاي نيوز عربية"، إلى أن الربان كان قد أفاد في وقت سابق، بأن "زورقَيْن صغيرَيْن اقتربا من السفينة. كان على متن الزورق الأول 3 إلى 5 أشخاص، بينما كان على متن الآخر نحو 10 أشخاص".
وأضافت أن "الزورقَيْن أطلقا نداءات للسفينة التجارية، مما أدّى إلى تبادلٍ قصيرٍ لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة".
ولم تعلن أيُّ جهة حتى الساعة مسؤوليتها عن الهجمات، التي تتزامن مع حملة يشنّها الحوثيون المدعومون من إيران ضد سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة.
ومنذ نوفمبر، يستهدف الحوثيون سفناً تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، بداعي دعم غزة، في ظل الحرب الدائرة بالقطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، بينما تقصف الولايات المتحدة وبريطانيا أهدافاً تابعة للجماعة منذ أشهر.
وأثّرت هجمات الحوثيين في حركة الشحن في المنطقة الإستراتيجية التي تمر عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية.