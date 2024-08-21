بعد استهدافها بـ 3 قذائف.. فقدان السيطرة على سفينة تجارية قُبالة الحديدة

وأشارت وفق "سكاي نيوز عربية"، إلى أن الربان كان قد أفاد في وقت سابق، بأن "زورقَيْن صغيرَيْن اقتربا من السفينة. كان على متن الزورق الأول 3 إلى 5 أشخاص، بينما كان على متن الآخر نحو 10 أشخاص".