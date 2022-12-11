رئيسة البيرو تُعيّن حكومة جديدة

وتُعد بولورات المحامية البالغة من العمر 60 عامًا والتي كانت نائبة للرئيس كاستيلو، أول امرأة تتولى رئاسة بيرو، ومن المقرر أن تشغل هذا المنصب حتى عام 2026 إذا لم يتم إجراء انتخابات جديدة.