الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 15 جنديًا في غزة خلال 24 ساعة

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قُتِلَ من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 326 عسكريًا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليًا.