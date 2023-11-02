إصابة 8 من "القبعات الزرق" بجروح خطرة في هجوم في مالي

والثلاثاء، انسحبت قوة مينوسما من معسكرها في كيدال ضمن قافلة طويلة من عشرات المركبات سارت باتجاه غاو، المدينة الكبيرة الواقعة في شمال البلاد على بعد نحو 350 كيلومترًا.