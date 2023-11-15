تدعو لحماية المدنيين بغزة وتسهم في قتلهم.. وثيقة: أمريكا تزوّد "إسرائيل" سرًا بأسلحة متطورة

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم (الأربعاء)، أنها اطلعت على وثيقة داخلية لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تكشف أن الولايات المتحدة رفعت من مساعداتها العسكرية إلى "إسرائيل" سرًا، لتمتد لما هو أبعد من صواريخ نظام القبة الحديدية الاعتراضية، وأنها قدّمت لإسرائيل صواريخ موجهة بالليزر لأسطول مروحيات الأباتشي، وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم، وأجهزة رؤية ليلية، وذخائر مضادة للتحصينات، ومركبات عسكرية جديدة.