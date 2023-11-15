تدعو لحماية المدنيين بغزة وتسهم في قتلهم.. وثيقة: أمريكا تزوّد "إسرائيل" سرًا بأسلحة متطورة

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم (الأربعاء)، أنها اطلعت على وثيقة داخلية لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تكشف أن الولايات المتحدة رفعت من مساعداتها العسكرية إلى "إسرائيل" سرًا، لتمتد لما هو أبعد من صواريخ نظام القبة الحديدية الاعتراضية، وأنها قدّمت لإسرائيل صواريخ موجهة بالليزر لأسطول مروحيات الأباتشي، وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم، وأجهزة رؤية ليلية، وذخائر مضادة للتحصينات، ومركبات عسكرية جديدة.
وأوضحت "بلومبرغ" أن الوثيقة تُظهر أن المساعدات العسكرية الأمريكية تمتد لأبعد مما أعلنته الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات لنظام القبة الحديدية والقنابل الذكية التي تصنعها شركة بوينج، وأن تلك المساعدات واصلت تدفقها على "إسرائيل"، حتى في الوقت الذي زاد فيه مسؤولو الإدارة الأمريكية من التحذيرات لإسرائيل بشأن تجنب الضحايا المدنيين في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى "إسرائيل" وردت في وثيقة معنونة بـ"طلبات قائد إسرائيلي كبير"، ويعود تاريخها إلى أكتوبر الماضي، ويجري تداولها في أروقة "البنتاجون".
وبيّنت الوكالة أنه وفقًا للوثيقة؛ فقد شُحنت تلك الأسلحة بالفعل، إذ تعمل وزارة الدفاع على توفيرها من المخزونات الموجودة في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما يُسرع من توصيلها لـ"إسرائيل"، مقارنة بالتعاقدات الجديدة.
وأفادت بأنه ابتداءً من نهاية أكتوبر، على سبيل المثال، ورّد "البنتاجون" 360 ألف قذيفة مدفعية عيار 30 ملم، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم، و1800 من الذخائر المضادة للتحصينات M141، و3500 جهاز رؤية ليلية على الأقل، وقنابل صغيرة القطر، وضمّت قائمة الذخائر الخاصة بمروحيات أباتشي المزودة بمدافع، نحو ألفي صاروخ "هل فاير" الموجهة بالليزر.