العراق.. "الإطار التنسيقي" يرشِّح "السوداني" لرئاسة الحكومة

وكان "السوداني" (52 عامًا) سابقًا في حزب الدعوة لتنظيم العراق، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل الاستقالة منهما حين طرح اسمه مرشحًا لرئاسة الوزراء في 2019، إلا أن اسمه رُفض من قِبل المتظاهرين حينها.