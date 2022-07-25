العراق.. "الإطار التنسيقي" يرشِّح "السوداني" لرئاسة الحكومة

رشَّح "الإطار التنسيقي" في البرلمان العراقي اليوم الاثنين النائب الحالي والوزير والمحافظ السابق محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، وسط أزمة سياسية خانقة، تستمر منذ تسعة أشهر.
وذكر "الإطار" في بيان أن قادته اتفقوا خلال أجواء إيجابية بالإجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.
وكان "السوداني" (52 عامًا) سابقًا في حزب الدعوة لتنظيم العراق، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل الاستقالة منهما حين طرح اسمه مرشحًا لرئاسة الوزراء في 2019، إلا أن اسمه رُفض من قِبل المتظاهرين حينها.
ويضم "الإطار" دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لميليشيا الحشد الشعبي.