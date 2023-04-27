مصر سهّلت عبور 16 ألفاً من السودان إلى أراضيها

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان، أن أعداد العابرين من السودانيين تجاوزت أكثر من ١٤ ألف مواطن، فيما بلغ عدد غير السودانيين نحو ألفى أجنبي من ٥٠ دولة و٦ منظمات دولية.