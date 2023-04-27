مصر سهّلت عبور 16 ألفاً من السودان إلى أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن السلطات المصرية سهلت عبور أكثر من 16 ألفاً من غير المصريين إلى داخل أراضيها من السودان منذ بدء الأزمة وحتى اليوم (الخميس).
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان، أن أعداد العابرين من السودانيين تجاوزت أكثر من ١٤ ألف مواطن، فيما بلغ عدد غير السودانيين نحو ألفى أجنبي من ٥٠ دولة و٦ منظمات دولية.
وأشار "أبو زيد" إلى أن الجهود المصرية ستستمر على مدار الساعة في تسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات في السودان، والعمل على تخفيف معاناتهم الناجمة عنها وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.