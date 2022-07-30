أوضاع صعبة.. العطش يهدّد 50 مدينة مغربية وإجراءات طارئة لمواجهة الجفاف

وأضاف الخبير: أن "ما يُتعارف عليه أن الدول التي لا تتوفّر على 1000 متر مكعب لكل فرد تعتبر فقيرة مائيًّا. وللأسف حصة كل فرد في المغرب انتقلت من أربعة آلاف متر مكعب في ستينيات القرن الماضي إلى 630 مترًا مكعبًا سنة 2021".