كوريا الجنوبية تردّ على جارتها الشمالية بـ3 صواريخ

يشار إلى أنه تم رصد إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو مياه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية في الساعة الثامنة و51 دقيقة قبل ظهر اليوم، من وونسان في إقليم كانغوون شرق كوريا الشمالية؛ تم رصد واحد منها في أجواء الجنوب من خط الحدود الشمالي في البحر الشرقي.