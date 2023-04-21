شاهد.. الجيش الأمريكي ينشر فيديو مواجهة جوية مع طائرات روسية بسوريا

نشرت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى "سنتكوم" المسؤولة عن الانتشار العسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط؛ شريط فيديو يظهر مواجهة جوية مع طائرات حربية روسية في سماء سوريا؛ في حادثتين منفصلتين.
ويأتي هذا التطور في وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا وأمريكا، على خلفية ملفات عدة.
ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 32 ثانية، والتقط الخميس بالأشعة تحت الحمراء وبجودة عالية؛ مقاتلة حربية روسية من طراز "سوخوي- 35" تعترض طائرة أمريكية وتقترب شيئًا فشيئًا منها.
وبحسب "سكاي نيوز عربية": ذكر موقع "درايف" الإخباري أن الفيديو كان سريًّا، ووثّق "انتهاك" المقاتلة الحربية الروسية لمناطق التحالف بسوريا.
وانطلقت مقاتلة أمريكية من قاعدة جوية في المنطقة، واعترضت المقاتلة الروسية، دون أن يذكر أين تقع تلك القاعدة.
وخلال اعتراض المقاتلة الروسية، ناور الطيار الروسي بشكل "غير مهني" ولم يعد يفصله عن الطائرة الأمريكية سوى 600 متر فقط، منتهكًا البروتوكول في هذا الشأن.
وكان فيديو سابق التقط في 2 أبريل، لكن بجودة أقل، يظهر مواجهة اعتراضية بين مقاتلة "سوخوي - 35" روسية، ومقاتلة أمريكية من طراز "إف- 16"، في سماء سوريا.
وبحسب الجيش الأمريكي: فإن هذه الحادثة تتعلق أيضًا باعتراض تحليق سلاح الجوّ الروسي في مناطق التحالف في سوريا.
وكانت المقاتلة تحلّق بسرعة كبيرة، وثمة أجزاء كبيرة في الفيديو جرى إخفاؤها.
جاء هذا الأمر بعد أن حذّر قائد "سنتكوم"، الجنرال إريك كوريلا، من أن قيادته تلحظ تزايدًا في "النشاط العدواني الروسي" في سوريا، وتحديدًا منذ الأول من مارس.
وقال كوريلا للكونغرس: إن الهجوم الروسي في أوكرانيا قد يمتدّ إلى سوريا؛ حيث تحاول موسكو أن تصبح "مُفسدة".
قالت "سنتكوم": إن الطائرات الحربية الروسية حلّقت فوق المناطق التي يسيطر عليها التحالف في سوريا 26 مرة بين الأول من مارس و19 أبريل.