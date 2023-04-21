شاهد.. الجيش الأمريكي ينشر فيديو مواجهة جوية مع طائرات روسية بسوريا

جاء هذا الأمر بعد أن حذّر قائد "سنتكوم"، الجنرال إريك كوريلا، من أن قيادته تلحظ تزايدًا في "النشاط العدواني الروسي" في سوريا، وتحديدًا منذ الأول من مارس.