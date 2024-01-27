تحدٍ اسرائيلي لقرار المحكمة.. "خارجية فلسطين": الإبادة مستمرة ولا حل إلا بوقف الحرب

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ترى الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم السبت، أن استمرار حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني تحدٍ اسرائيلي لقرار المحكمة، وإمعان في التدمير الممنهج للقطاع، وإيجاد بيئة ملوّثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء.