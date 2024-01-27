تحدٍ اسرائيلي لقرار المحكمة.. "خارجية فلسطين": الإبادة مستمرة ولا حل إلا بوقف الحرب

أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ الإجراءات التي أقرّتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ترى الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم السبت، أن استمرار حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني تحدٍ اسرائيلي لقرار المحكمة، وإمعان في التدمير الممنهج للقطاع، وإيجاد بيئة ملوّثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء.
وأدانت استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 113 على التوالي، في إمعانٍ اسرائيلي واضحٍ على استكمال تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.