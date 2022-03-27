7 من بين كل 10 أمريكيين لا يثقون بطريقة تعامُل "بايدن" مع الحرب في أوكرانيا

أظهر استطلاع للرأي اليوم الأحد أن سبعة من كل عشرة أمريكيين لديهم ثقة ضئيلة للغاية أو بعض الثقة فقط بطريقة تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحرب في أوكرانيا، فيما عبَّر 12 في المئة فقط عن قدر كبير من الثقة.
وأعرب أكثر من 80 في المئة ممن شملهم الاستطلاع، الذي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز، ونقلت نتائجه "بلومبرغ"، عن قلقهم من إمكانية أن تؤدي الحرب إلى استخدام أسلحة نووية، بينما أبدى 74 في المئة قلقهم من إمكانية إرسال الولايات المتحدة قوات إلى أوكرانيا.
وانخفضت نسبة التأييد الإجمالية لـ"بايدن" إلى 40 في المئة، وهي أدنى نسبة في رئاسته، من 43 في المئة في يناير "كانون الثاني" الماضي.