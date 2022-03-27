7 من بين كل 10 أمريكيين لا يثقون بطريقة تعامُل "بايدن" مع الحرب في أوكرانيا

وأعرب أكثر من 80 في المئة ممن شملهم الاستطلاع، الذي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز، ونقلت نتائجه "بلومبرغ"، عن قلقهم من إمكانية أن تؤدي الحرب إلى استخدام أسلحة نووية، بينما أبدى 74 في المئة قلقهم من إمكانية إرسال الولايات المتحدة قوات إلى أوكرانيا.