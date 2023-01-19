زيلينسكي يُجيب.. هل كان سقوط طائرة وزير الداخلية حادثًا؟

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: إن "كل حالة وفاة هي نتيجة للحرب" عندما تحدّث عن تحطم مروحية وزير داخلية أوكرانيا في بروفاري.
وردًّا على سؤال المذيع عما إن كان قلقًا بشأن سلامته، قال زيلينسكي: "لا، لست قلقًا بشأن ذلك. ليس لديّ كلام لأضيفه هنا".
وأضاف: "هذا ليس حادثًا؛ لأنه كان بسبب الحرب"؛ مشيرًا إلى أن "للحرب أبعادًا عديدة، ليس فقط في ساحة المعركة، لا توجد حوادث في فترة الحرب، هذه كلها نتائج للحرب".
وكشف أن المبنى المحترق، بسبب تحطم الطائرة، عبارة عن "روضة أطفال".