زيلينسكي يُجيب.. هل كان سقوط طائرة وزير الداخلية حادثًا؟

وأضاف: "هذا ليس حادثًا؛ لأنه كان بسبب الحرب"؛ مشيرًا إلى أن "للحرب أبعادًا عديدة، ليس فقط في ساحة المعركة، لا توجد حوادث في فترة الحرب، هذه كلها نتائج للحرب".