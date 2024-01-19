بعد وضع "السنوار" على "قائمة الإرهاب".. عقوبات أوروبية على "حماس" طليعتها 6 ممولين

وردًا على الهجوم، توعدت "إسرائيل" بـ"القضاء" على حماس، وتشن منذ ذلك الحين حملة كثيفة من القصف والغارات المدمرة أرفقتها بهجوم بري ابتداء من 27 أكتوبر الماضي، أسفر حتى الآن عن مقتل 24762 فلسطينيًا، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.