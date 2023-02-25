بين منطاد وخط أحمر.. بكين تقلق منام واشنطن بسلاح يحسم الحرب الأوكرانية!

وأعربت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن قلقها إزاء أي جهد يبذله الصينيون لتقديم السلاح إلى روسيا، قائلة: "سيكون ذلك خطًّا أحمرَ"، فيما قال الجنرال المتقاعد جاك كين، نائب رئيس أركان الجيش السابق: إنه يتّفق مع قرار إدارة بايدن بفضح استعداد الصين المحتمل لتقديم بعض الأسلحة الفتّاكة إلى روسيا، مشيرًا إلى أن ذلك قد يقنع الصين بالتأجيل.