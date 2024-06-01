لم تحدد من سيحكم القطاع.. ما مراحل خطة "بايدن" لإنهاء الحرب في غزة؟

حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب مفصل أمس في البيت الأبيض، خطة من ثلاث مراحل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلاً: "لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب"، فيما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (السبت) الخطة، قبل ما وصفه بـ"تدمير القدرات العسكرية والحاكمة لحركة حماس".. فما مراحل الخطة، وما مدة تنفيذها؟
اقترح "بايدن" خطة لوقف إطلاق النار في غزة لمدة ستة أسابيع، تطلق خلالها "حماس" في المرحلة الأولى سراح الرهائن من النساء وكبار السن والجرحى المحتجزين في غزة منذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر، على أن تنسحب إسرائيل من المراكز السكانية الرئيسية في غزة، وتطلق سراح مئات السجناء الفلسطينيين على الأقل، وتسهل دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميًّا على الأقل.
وخلال المرحلة الثانية، ستعلن إسرائيل و"حماس" فعليًّا أن الحرب قد انتهت، وستطلق "حماس" سراح الرهائن المتبقين على قيد الحياة، بمن فيهم الجنود الإسرائيليون الذكور، مقابل إطلاق سراح المزيد من السجناء الفلسطينيين، بينما ستنسحب القوات الإسرائيلية من غزة بعد ذلك.
بينما تتضمن المرحلة الثالثة إعادة إعمار غزة، وستعيد "حماس" جثث الرهائن المتبقين.
ولم يذكر الاقتراح مَن الذي سيحكم قطاع غزة بعد الحرب، وما لم يتم التوصل إلى ترتيبات أخرى، فمن المرجح أن تُترك "حماس" مسؤولة بحكم الأمر الواقع عن القطاع.
وذكر "بايدن" أنه لا تزال هناك عدة تفاصيل يتعين التفاوض بشأنها من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصفقة؛ أي الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار، مشيرًا إلى أن إسرائيل و"حماس" ستتفاوضان طوال المرحلة الأولى في محاولة للتوصل إلى شروط مقبولة لاستمرار وقف الأعمال العدائية.
وفي رده على الخطة، قال نتنياهو: "إن إسرائيل لن توافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل تدمير القدرات العسكرية والحاكمة لحركة حماس"، مضيفاً في بيان: "لم تتغير شروط إسرائيل لإنهاء الحرب: تدمير القدرات العسكرية والحاكمة لحماس، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان أن غزة لن تشكل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن".
وحشدت عائلات الرهائن المحتجزين في غزة بعض الدعم العام لدعوتهم إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار لإعادة أحبائهم إلى الوطن، فيما هدد بعض حلفاء "نتنياهو" من اليمين المتطرف بالإطاحة بحكومته في حالة ما اعتبروه نهاية سابقة لأوانها للحرب.
وعقب إعلان "بايدن" عن الخطة، وجه قادة الكونجرس الأربعة رسميًّا دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإلقاء خطاب أمام جلسة مشتركة للكونجرس، في إظهار للوحدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذي أخفى نقاشًا محمومًا خلف الكواليس حول استقباله، وجاءت الدعوة، التي لم تحدد تاريخًا، وسط انقسامات سياسية عميقة في الولايات المتحدة حول الحرب بين إسرائيل و"حماس"، التي تصاعدت بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في رفح.
وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون يضغط لإصدار الدعوة منذ أسابيع، سعيًا منه إلى دعم "نتنياهو" حيث ينبذه بعض الديمقراطيين، وخاصة التقدميين، ويدينون تكتيكاته في الحرب، التي تسببت في وقوع عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين في غزة وكارثة إنسانية للفلسطينيين، وقد أيد الجمهوريون بشكل لا لبس فيه سياسات "نتنياهو"، في حين انقسم الديمقراطيون، الذين يرى الكثيرون أن حكومته اليمينية المتطرفة تشكل عائقًا أمام السلام، انقسامًا عميقًا بشأنها.