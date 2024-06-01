لم تحدد من سيحكم القطاع.. ما مراحل خطة "بايدن" لإنهاء الحرب في غزة؟

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون يضغط لإصدار الدعوة منذ أسابيع، سعيًا منه إلى دعم "نتنياهو" حيث ينبذه بعض الديمقراطيين، وخاصة التقدميين، ويدينون تكتيكاته في الحرب، التي تسببت في وقوع عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين في غزة وكارثة إنسانية للفلسطينيين، وقد أيد الجمهوريون بشكل لا لبس فيه سياسات "نتنياهو"، في حين انقسم الديمقراطيون، الذين يرى الكثيرون أن حكومته اليمينية المتطرفة تشكل عائقًا أمام السلام، انقسامًا عميقًا بشأنها.