قصف مروحي ومدفعي مستمرّ.. 37 شهيدًا في مجازر جديدة للاحتلال جنوب غزة

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40265، والإصابات إلى 93144 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.