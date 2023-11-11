أطفالٌ يُساقون للموت في الحضانات.. قصف غزة يتواصل لليوم الـ 36 والشهداء يرتقون

وقالت الجمعية، في بيانٍ مقتضب، فجر اليوم السبت، "قد يتوقف مستشفى القدس عن العمل خلال الساعات المقبلة، بسبب نفاد الوقود، وعدم وصول المساعدات، ما سيحرم 500 مريض وجريح من الرعاية الطبية، والذين في العناية المركزة والأطفال في الحاضنات سيموتون".