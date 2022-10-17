الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد

من جهته، تعهد الشيخ أحمد نواف الأحمد، ببذل كل ما بوسع حكومته لتنفيذ توجيهات القيادة، وتسخير كل الطاقات من أجل رفعة البلاد، وتحقيق تطلعات المواطنين، عبر تنفيذ برنامج شامل للإصلاح في جميع مناحي الحياة.