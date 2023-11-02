بوتين وقّع القرار.. روسيا تسحب تصديقها على معاهدة حظر التجارب النووية

ويشار إلى أن روسيا وقّعت على المعاهدة في نيويورك في 24 سبتمبر 1996، وصدّقت عليها في 27 مايو 2000، وكان من المفترض أن تصبح الوثيقة هي الصك القانوني الدولي الرئيسي لوقف جميع أنواع التجارب النووية؛ ولكن المعاهدة لم تدخل حتى الآن حيز التنفيذ؛ حيث لم تصدّق عليها 8 دول من أصل 44 دولة تمتلك أسلحة نووية أو لديها القدرة على صنعها؛ وفق "روسيا اليوم".