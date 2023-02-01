مئات الآلاف يتظاهرون في المدن الفرنسية ضدّ خطة ماكرون لتعديل نظام التقاعد

تحت شعار "لا أريد التقاعد في سنّ 64 عاماً!" تظاهر 1.2 إلى 2.8 مليون شخص في أنحاء فرنسا، الثلاثاء، احتجاجاً على مشروعٍ مثيرٍ للجدل ينصّ خصوصاً على رفع سنّ التقاعد اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون؛ لكنّ نسبة الالتزام بالإضراب الذي دعت إليه النقابات بدت أضعف ممّا كانت عليه في اليوم الأول من التعبئة في 19 يناير.