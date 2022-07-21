البنك الدولي يخصص 100 مليون دولار لمواجهة أزمة الغذاء في السودان

أعلن البنك الدولي، اليوم (الخميس) تخصيص 100 مليون دولار لتوفير التحويلات النقدية والغذاء في مواجهة أزمة الغذاء المتفاقمة في السودان، حيث لا تزال المساعدات الدولية متوقفة رداً على الانقلاب في أكتوبر الماضي.