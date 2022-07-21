البنك الدولي يخصص 100 مليون دولار لمواجهة أزمة الغذاء في السودان

أعلن البنك الدولي، اليوم (الخميس) تخصيص 100 مليون دولار لتوفير التحويلات النقدية والغذاء في مواجهة أزمة الغذاء المتفاقمة في السودان، حيث لا تزال المساعدات الدولية متوقفة رداً على الانقلاب في أكتوبر الماضي.
وأوضح البنك أن تخصيص هذه الأموال سيجري فقط عبر برنامج الأغذية العالمي لتنفيذ مشروع شبكة الأمان الطارئة الجديد في السودان، بسبب سوء الموسم الزراعي وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية.
وأضاف أن المئة مليون دولار التي جرى تخصيصها بشكل استثنائي ستستهدف مليوني سوداني يعيشون في انعدام الأمان الغذائي في 11 ولاية في البلاد، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جهته، أفاد المدير الإقليمي للبنك الدولي في إريتريا وأثيوبيا وجنوب السودان والسودان عثمان ديون، بأنّ أيّ قرار باستئناف التمويل للحكومة السودانية سيُتخذ بعد تقييم الوضع.