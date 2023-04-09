تأجيل اجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران إلى مايو

وفي تصريح لوسائل إعلام سورية، قال "يفيموف": إن انعقاد الاجتماع الذي كان متوقعًا يوم غد الاثنين جرى تأجيله إلى بداية مايو المقبل، مؤكدًا أن الاتصالات والمشاورات مستمرة بين الأطراف المعنية؛ للوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الإطار.