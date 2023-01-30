ارتفاع عدد ضحايا انفجار المسجد بباكستان إلى 178 قتيلًا وجريحًا

ارتفع عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي هزّ مسجدًا في مدينة بيشاور الباكستانية، اليوم الاثنين، إلى 28 قتيلًا على الأقل و150 مصابًا، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى؛ حيث إن العديد من الجرحى في حالة حرجة.