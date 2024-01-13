المبعوث الأممي للسودان يبدأ مباحثات لإنهاء الحرب

وأضافت: أنه سيبحث إنهاء الحرب في السودان، والأوضاع الإنسانية المتفاقمة في البلاد، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وعدد من المسؤولين، من بينهم وزير الخارجية المكلف علي الصادق.