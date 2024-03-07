"لتجنب التأتأة".. "بايدن" يتدرب على إلقاء خطاب حالة الاتحاد

وبخلاف "ترامب" والجمهوريين، يظن أكثر من 50% من الديمقراطيين أنفسهم أن بايدن (81 عاماً) لا يملك القدرة الصحية على قيادة البيت الأبيض؛ لذلك تم تحضير "بايدن" بشكل خاص لخطاب حالة الاتحاد، الذي يأتي كاختبار لقدراته الذهنية والصحية وخاصة بعد زلات لسان عديدة بخطابات ولقاءات صحفية منذ فوزه بالرئاسة عام 2020.