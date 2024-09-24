مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع المتصاعدة في لبنان

ويُعقد الاجتماع الدولي بطلب من فرنسا، كما أجرى الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان محادثات في بيروت، شملت الوضع الأمني المتدهور، وسبل تخفيف التصعيد، إضافة إلى تأثير هذا التصعيد على الملف الرئاسي، وفقًا لـ"روسيا اليوم".