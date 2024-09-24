مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع المتصاعدة في لبنان
يلتئم اليوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة؛ لمناقشة الأوضاع المتصاعدة في لبنان، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وتفصيلاً، أعلنت سلوفينيا (الرئيس الحالي لمجلس الأمن) أن المجلس سيجتمع الساعة الـ22.00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء؛ لبحث احتدام القتال بين لبنان وإسرائيل.
ويُعقد الاجتماع الدولي بطلب من فرنسا، كما أجرى الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان محادثات في بيروت، شملت الوضع الأمني المتدهور، وسبل تخفيف التصعيد، إضافة إلى تأثير هذا التصعيد على الملف الرئاسي، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيواصل استهداف "حزب الله" اللبناني، في وقت يواصل فيه الحزب إطلاق الصواريخ والمسيرات على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مصدر عسكري إن "نحو 400 صاروخ انطلقت من لبنان تجاه إسرائيل منذ صباح (الثلاثاء)".
ودخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار يوم الاثنين على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من حزب الله.
وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاقه هجومًا جويًّا واسعًا على أهداف لحزب الله، وأن عشرات من طائراته الحربية شنت مئات الغارات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع خلال موجات عدة من القصف.