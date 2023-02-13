بينهم 9 أطفال وسيدتان.. 48 شهيدًا فلسطينيًّا برصاص الاحتلال في 43 يومًا

وفي القدس المحتلة جدد مستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال التي تُواصل الانتشار المكثف في القدس، وهدمت -وفق مركز معلومات "وادي حلوة"- ثلاثة منازل اليوم، في قرية جبل المكبر، وتستعد لهدم منازل أخرى، بعد أن سلّمت إخطارات بهدمها.