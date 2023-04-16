الأمم المتحدة تدين مقتل 3 من موظفي "الأغذية العالمي" في الاشتباكات بالسودان

وأعرب "بيرتس"، وهو أيضًا الممثل الخاص للأمين العام للسودان، عن الانزعاج الشديد من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات أصابت منشآت الأمم المتحدة ومبانٍ إنسانية أخرى، بالإضافة إلى تقارير عن نهب مباني الأمم المتحدة وغيرها من المباني الإنسانية في عدة مواقع في دارفور.