الأمم المتحدة تدين مقتل 3 من موظفي "الأغذية العالمي" في الاشتباكات بالسودان

أدانت الأمم المتحدة اليوم (الأحد)، مقتل ثلاثة من موظفي برنامج الأغذية العالمي خلال اشتباكات في السودان أمس أثناء قيامهم بواجباتهم.
وأوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، في بيان أن الثلاثة لقوا حتفهم في اشتباكات اندلعت في كبكابية بشمال دارفور، وفقاً لـ"رويترز".
وأعرب "بيرتس"، وهو أيضًا الممثل الخاص للأمين العام للسودان، عن الانزعاج الشديد من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات أصابت منشآت الأمم المتحدة ومبانٍ إنسانية أخرى، بالإضافة إلى تقارير عن نهب مباني الأمم المتحدة وغيرها من المباني الإنسانية في عدة مواقع في دارفور.