واشنطن تسلّم كييف قنابل عنقودية.. الجيش الأوكراني إسقاط 16 مسيّرة روسية

وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر تارنافسكي؛ في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأميركيّة "حصلنا عليها للتوّ ولم نستخدمها بعد، لكنّها قادرة على تغيير (ساحة المعركة) جذريًّا".