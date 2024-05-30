مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان على رفح

ورغم الإدانات الأممية والدولية، يواصل الاحتلال عدوانه على شعبنا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أكتوبر الماضي؛ إذ بلغ عدد الشهداء 36171، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وعدد الإصابات 81420؛ فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، في انتظار أن يتحرك العالم جديًّا لإلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة.