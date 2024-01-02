"الأونروا": إدخال مساعدات محدودة إلى شمال غزة لأول مرة منذ شهر

وأوضح المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة، أن هذه هي المرة الأولى منذ انتهاء الهدنة المؤقتة التي استمرت لأسبوع وانتهت في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2023، التي تدخل فيها مساعدات إلى شمال غزة، وفقاً لـ"فرانس برس".