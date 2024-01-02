"الأونروا": إدخال مساعدات محدودة إلى شمال غزة لأول مرة منذ شهر

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم (الثلاثاء)، أنها بدأت في إدخال المساعدات الإنسانية لمحافظتي غزة والشمال في القطاع منذ أسبوع.
وأوضح المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة، أن هذه هي المرة الأولى منذ انتهاء الهدنة المؤقتة التي استمرت لأسبوع وانتهت في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2023، التي تدخل فيها مساعدات إلى شمال غزة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وبيّن أنه منذ أسبوع، جرى تسجيل وصول متوسط يومي يقدر بحوالي 5-7 شاحنات تحمل مواد غذائية.
ولفت "أبو حسنة" إلى أن هذه المساعدات غير كافية لتلبية احتياجات سكان محافظتي غزة والشمال، لأن العديد منهم يعانون من الجوع.