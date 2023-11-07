تحذيرٌ أممي من تحوُّل القطاع إلى "مقبرة للأطفال"

تجاوزت حصيلة القتلى في القطاع العشرة آلاف؛ معظمهم من النساء والأطفال، منذ السابع من أكتوبر المنصرم في القصف الإسرائيلي الذي جاء رداً على هجومٍ مباغتٍ شنّته حركة حماس الإسلامية على البلدات الحدودية في إسرائيل.