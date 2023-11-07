تحذيرٌ أممي من تحوُّل القطاع إلى "مقبرة للأطفال"

تحذيرٌ أممي من تحوُّل القطاع إلى "مقبرة للأطفال"
أصدر مسؤولو الوكالات الرئيسة التابعة للأمم المتحدة، الأحد، بياناً مشتركاً نادراً أبدوا فيه غضبهم من عدد الضحايا المدنيين في غزة، مطالبين بـ"وقف فوري إنساني لإطلاق النار" في الحرب بين إسرائيل وحماس.
تجاوزت حصيلة القتلى في القطاع العشرة آلاف؛ معظمهم من النساء والأطفال، منذ السابع من أكتوبر المنصرم في القصف الإسرائيلي الذي جاء رداً على هجومٍ مباغتٍ شنّته حركة حماس الإسلامية على البلدات الحدودية في إسرائيل.
في هذه الأثناء، خرجت مجموعة من الجرحى من قطاع غزة عبر معبر رفح، على أن يتم إجلاء عددٍ من الأجانب ومزدوجي الجنسية كذلك، الإثنين، وفق حكومة حماس ومسؤول مصري.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة؛ في مؤتمر صحافي، إن الحصيلة بلغت 10022 قتيلاً، وذلك في اليوم 31 من الحرب.
وبحسب القدرة؛ فإن 292 فلسطينياً على الأقل قُتلوا ليل الأحد الإثنين، في غاراتٍ عنيفة شنّها الجيش الإسرائيلي الذي اتهمه "بارتكاب 19 مجزرة في الساعات الأخيرة".
وبحسب الوزارة، فإن الحصيلة تشمل أكثر من 4 آلاف طفل، وأغلبية القتلى منذ بداية الحرب هم من المدنيين.