استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة

وفي سياق متصل، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين؛ وفق ما ذكره الهلال الأحمر الفلسطيني.. ترافق ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للأحياء الجنوبية من مدينة غزة، والمناطق الشمالية من مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع.