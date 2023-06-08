"لردع العدوان الروسي" .."الناتو" يستعد لإطلاق أكبر مناورات جوية في تاريخه

وستشارك في مناورات "الدفاع الجوي"، 25 دولة بقيادة ألمانيا، وستشهد مشاركة ما يقرب من 250 طائرة، من بينها القاذفات الإستراتيجية "بي - 1"، ومقاتلات متطورة من طراز"إف - 35" ومسيّرات طويلة المدى، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف جندي.