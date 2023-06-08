العالم
"لردع العدوان الروسي" .."الناتو" يستعد لإطلاق أكبر مناورات جوية في تاريخه
تشارك فيها 250 طائرة من بينها قاذفات استراتيجية
يستعد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وشركاؤه لإطلاق أكبر مناورات حرب جوية في تاريخ الحلف الأسبوع المقبل، في استعراض للقوة يهدف إلى إظهار الاستعداد لردع العدوان الروسي بأوروبا، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين في الحلف اليوم (الخميس).
وستشارك في مناورات "الدفاع الجوي"، 25 دولة بقيادة ألمانيا، وستشهد مشاركة ما يقرب من 250 طائرة، من بينها القاذفات الإستراتيجية "بي - 1"، ومقاتلات متطورة من طراز"إف - 35" ومسيّرات طويلة المدى، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف جندي.
وستساعد المناورات العسكرية، القوات الجوية الحليفة على الانتشار بشكل أفضل في أوروبا وأماكن أخرى لحماية شركاء مثل كوريا الجنوبية واليابان.