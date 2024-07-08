تصاعد دعوات تنحي "بايدن".. وضغوط على كبار المشرعين الديمقراطيين بالكونجرس لكشف مواقفهم منه

وفي الأيام التي تلت المناظرة، ومقابلة قناة "أيه بي سي"، دعا عدد قليل من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين علناً "بايدن" إلى التنحي، وظهرت تقارير أخرى تفيد بأن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا مارك وارنر كان يتطلع إلى تجميع مجموعة من الديمقراطيين من مجلس الشيوخ لتشجيع "بايدن" على الاستقالة من حملة إعادة انتخابه، التي تعصف بها الأزمة، وكان من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى عقد اجتماع خاص رئيسي لأعضاء مجلس الشيوخ مع "وارنر" اليوم، لكن من المرجح الآن أن تستمر الجهود بمحادثات على نطاق أصغر، بعد أن أصبح الكثير من الأمور علنية، بحسب ما أفادت "أسوشيتد برس" في وقت متأخر أمس.