العراق يكشف تورط أفراد من الأجهزة الأمنية في هجوم السفارة الأمريكية

وقال: "إن الأجهزة الأمنية تمكنت بعد جهد فني واستخباري مكثّف من تحديد هوية الفاعلين، إذ بيّنت المعلومات الأولية أن بعضهم، مع الأسف، على صلة ببعض الأجهزة الأمنية، وبعد أن أصدرت الجهات القضائية أوامر تحرٍّ وقبض بحقهم، قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على عدد منهم".