العراق يكشف تورط أفراد من الأجهزة الأمنية في هجوم السفارة الأمريكية

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم (الخميس)، القبض على عدد من منفذي هجوم السفارة الأمريكية ومقر جهاز الأمن الوطني، مؤكداً صلتهم ببعض الأجهزة الأمنية.
وأوضح "رسول" في بيان أن الأجهزة الأمنية، باشرت التحقيق في الحادث للوصول إلى الجُناة وتقديمهم للعدالة، وفقاً وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال: "إن الأجهزة الأمنية تمكنت بعد جهد فني واستخباري مكثّف من تحديد هوية الفاعلين، إذ بيّنت المعلومات الأولية أن بعضهم، مع الأسف، على صلة ببعض الأجهزة الأمنية، وبعد أن أصدرت الجهات القضائية أوامر تحرٍّ وقبض بحقهم، قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على عدد منهم".
وأضاف: "إن جهود البحث والتحري لا تزال متواصلة للوصول إلى كل من أسهم في هذا الاعتداء، وستطالهم يد العدالة ليمثِلوا أمام المحاكم المختصة، وينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون".