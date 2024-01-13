"بايدن": أشعر بالقلق إزاء "تأثير الحرب بالشرق الأوسط على أسعار النفط ! "

وأشار متخصّصون في قطاع النفط إلى أنه على الرغم من توقعات بأن يرفع تحويل مسار السفن تكلفة الشحن، وأن يزيد من الوقت المستغرق في نقل النفط، فإن الإمدادات لم تتأثر بعد، الأمر الذي تسبّب في محو بعض المكاسب السابقة التي حقّقتها أسعار النفط.