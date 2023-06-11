العالم
أوكرانيا تعلن أول مكاسب هجومها المضاد على القوات الروسية
نشرت مقطع فيديو لجنودها يرفعون العلم على "بلاجوداتني"
أعلنت أوكرانيا، اليوم (الأحد)، استعادة السيطرة على قريتين من القوات الروسية في جنوب شرقي البلاد، في أول مكاسب تحركات الهجوم المضاد.
وقال متحدث باسم أحد قطاعات الجيش الأوكراني: "نرى أول نتائج تحركات الهجوم المضاد، قرية تقع على أطراف منطقتي دونيتسك وزابوروجيا على بعد كيلومترات قليلة جنوب قرية فيليكا نوفوسيلكا التي تسيطر عليها كييف".
من جهة أخرى، ذكرت القوات البرية الأوكرانية عبر "فيسبوك" أن "جنود اللواء 68 الشجعان حرروا بلدة بلاجوداتني".
ونشرت القوات مقطع فيديو يظهر جنودًا يحملون العلم الأوكراني في مبنى مدمر.
من ناحية أخرى، قال جهاز حرس الحدود في أوكرانيا: "باتت نيسكوشن (القرية الثانية) في منطقة دونيتسك مجددًا تحت العلم الأوكراني".