كوريا الشمالية تحذر: وصول غواصة نووية أميركية للجارة الجنوبية يلبي معاييرنا لاستخدام السلاح الذري

وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيان: "إنّ نشر الولايات المتحدة أصولاً استراتيجية نووية، بما في ذلك غواصة مسلّحة نووياً، يلبّي معاييرنا المتعلّقة باستخدام الأسلحة النووية"، وفقاً لـ"فرانس برس".