الأولى منذ توليه منصبه.. الإعلام القطري يسلّط الضوء على زيارة السيسي للدوحة

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية أن "العلاقات القطرية المصرية تشهد حركة اتصالات وزيارات نشطة من الطرفين باتجاه توثيقها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، ودعم وتفعيل آليات العمل العربي المشترك"؛ لافتًا إلى أنه "في هذا السياق، قام الأمير القطري، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بزيارة رسمية لمصر، في الرابع والعشرين من يونيو الماضي تلبية لدعوة من الرئيس السيسي، وعقد خلال الزيارة والرئيس المصري، جلسة مباحثات رسمية بقصر الاتحادية في القاهرة، تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات؛ لا سيما في مجال الاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والرياضة، كما بحث الأمير والرئيس المصري عددًا من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حيالها؛ لا سيما تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط".