الأولى منذ توليه منصبه.. الإعلام القطري يسلّط الضوء على زيارة السيسي للدوحة

في أول مرة منذ توليه منصبه في 2014، وبعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات في ضوء الأزمة الخليجية في يونيو 2017، يزور الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قطر اليوم الثلاثاء.
واعتبرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن "زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد، تندرج في إطار العلاقات الطيبة المتنامية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، كما تأتي تأكيدًا على الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتي الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات".
"زيارة الرئيس المصري للدوحة، تكتسب أهمية خاصة من حيث توقيتها -وفق الوكالة- إذ تأتي قبل انطلاق القمة العربية بالجزائر خلال نوفمبر المقبل، وكذلك أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتتزامن مع جملة من التطورات الدولية المتسارعة، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع والمستجدات بالشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، وهو ما يتطلب زيادة وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه كل المستجدات ومختلف القضايا التي تمس الأمن العربي والتطلعات والطموحات والحقوق المشروعة للشعوب العربية الشقيقة؛ بما يحقق وحدة الصف العربي والأمن والاستقرار في المنطقة، ويخدم المصالح والمواقف العربية في مختلف المحافل ويزيد صلابتها وحصانتها أمام كل التحديات والمخاطر".
وبحسب التقرير الذي أوردته "قنا"؛ فإن "زيارة الرئيس السيسي للدوحة والمباحثات التي ستُجرى خلالها، تشكّل مرحلة جديدة واعدة ومحطة هامة في مسار العلاقات الثنائية بين الدوحة والقاهرة، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الواعدة والمثمرة خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين والمصالح العليا للأمتين العربية والإسلامية".
ولفتت إلى أن "العلاقات القطرية المصرية تنطلق من الإيمان الراسخ بوحدة الأهداف والمصير المشترك، وأن كلا البلدين يشكّل بُعدًا وثقلًا استراتيجيًّا مهمًّا للبلد الآخر، وتستند هذه العلاقات على أسس تاريخية وطيدة ووشائج متينة وأواصر صادقة تربط البلدين والشعبين الشقيقين في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية"؛ مشيرة إلى أن "أول سفير لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية كان قد قدّم أوراق اعتماده عام 1972، وقدّم أول سفير لجمهورية مصر العربية لدى دولة قطر أوراق اعتماده في نفس العام".
وأوضحت وكالة الأنباء القطرية أن "العلاقات القطرية المصرية تشهد حركة اتصالات وزيارات نشطة من الطرفين باتجاه توثيقها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، ودعم وتفعيل آليات العمل العربي المشترك"؛ لافتًا إلى أنه "في هذا السياق، قام الأمير القطري، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بزيارة رسمية لمصر، في الرابع والعشرين من يونيو الماضي تلبية لدعوة من الرئيس السيسي، وعقد خلال الزيارة والرئيس المصري، جلسة مباحثات رسمية بقصر الاتحادية في القاهرة، تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات؛ لا سيما في مجال الاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والرياضة، كما بحث الأمير والرئيس المصري عددًا من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حيالها؛ لا سيما تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط".