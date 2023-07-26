الرئيس التركي يستقبل "عباس" و"هنية"

وكان من المقرّر أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تركيا هذا الأسبوع، لكن الزيارة تأجّلت لاحقًا بعدما خضع لعملية جراحية نهاية الأسبوع الماضي، بينما تشهد إسرائيل احتجاجات على خلفية إصلاحات قضائية مثيرة للجدل.