الرئيس التركي يستقبل "عباس" و"هنية"

استقبل الرئيسُ التركي رجب طيب أردوغان، اليوم "الأربعاء"، رئيسَ السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في أنقرة؛ بحسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول.
وذكرت "الأناضول" أن "أردوغان" عقد لقاء ثلاثيًّا مغلقًا مع "عباس" و"هنية" في المجمع الرئاسي التركي.
وتعهّد الرئيس التركي، أمس، بمواصلة دعم القضية الفلسطينية، فيما أعرب عن قلقه حيال أعمال العنف التي وقعت في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة.
وكان من المقرّر أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تركيا هذا الأسبوع، لكن الزيارة تأجّلت لاحقًا بعدما خضع لعملية جراحية نهاية الأسبوع الماضي، بينما تشهد إسرائيل احتجاجات على خلفية إصلاحات قضائية مثيرة للجدل.