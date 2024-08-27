رغم التقدم الطفيف في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. القتال مستمر دون توقف ونقاط الخلاف كبيرة

ذكرت تقارير إعلامية أن هناك تقدماً طفيفاً في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، وأن القتال مستمر ولم يهدأ على الرغم من إشارات التفاؤل الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين بشأن تقدم مفاوضات وقف إطلاق النار، ولكن لا توجد مؤشرات على تحقيق أي تطورات كبيرة إلى الآن، بينما هناك تحرك ضئيل في الجهود الرامية إلى تضييق الفجوات بين إسرائيل وحماس، بحسب رويترز.