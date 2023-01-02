مناورات الصين تثير قلق اليابان.. والأخيرة ترسل مقاتلات وسفناً لمراقبتها

أوضحت الوزارة أنها رصدت رحلات جوية لطائرة بدون طيار صينية من طراز WZ-7 بالقرب من جزيرة مياكوجيما، أمس، ومرة أخرى، اليوم، وهي المرة الأولى التي رصدت فيها طائرة مسيرة عالية الارتفاع في المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".