مناورات الصين تثير قلق اليابان.. والأخيرة ترسل مقاتلات وسفناً لمراقبتها

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم (الاثنين)، أنها أرسلت مقاتلات وسفناً حربية على مدار الأسبوعين الماضيين؛ لمراقبة حاملة الطائرات الصينية "لياونينج" وخمس سفن حربية، أجرت مناورات بحرية وعمليات طيران في المحيط الهادئ.
أوضحت الوزارة أنها رصدت رحلات جوية لطائرة بدون طيار صينية من طراز WZ-7 بالقرب من جزيرة مياكوجيما، أمس، ومرة أخرى، اليوم، وهي المرة الأولى التي رصدت فيها طائرة مسيرة عالية الارتفاع في المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت أنها راقبت العمليات بعد أن أبحرت المجموعة البحرية الصينية، التي تضم مدمرات صواريخ، بين جزيرتي أوكيناوا الرئيسية ومياكوجيما إلى غرب المحيط الهادئ من بحر الصين الشرقي في 16 ديسمبر الماضي.