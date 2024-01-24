الاحتلال: محادثات "التهدئة" مع حماس "متعثرة" ولا اتفاق بشأن الأسرى لديها

نفت إسرائيل صحة تقارير بشأن قرب التوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن الأسرى لدى الحركة، مشيرة إلى أن هناك اختلافاً بين موقفَي الطرفين بشأن "هدنة" في غزة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن المحادثات مع حماس بشأن التهدئة عبر وسطاء متعثرة؛ قد تستغرق وقتاً طويلاً.
بدورها، أكّدت إذاعة جيش الاحتلال أن "هناك اختلافاً بين موقفَي إسرائيل وحماس بشأن التوصل لاتفاق تهدئة"، وأنه "لا صحة للتقارير عن قرب الاتفاق مع حماس بشأن الأسرى" لديها منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وكان مسؤول مصري رفيع المستوى، قد قال، أمس الثلاثاء، إن حماس رفضت مقترح إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة شهرين، مقابل إطلاق الحركة سراح جميع الأسرى لديها.
وأضاف وفق الأسوشيتد برس أن قادة حماس رفضوا أيضا مغادرة قطاع غزة، وطالبوا إسرائيل بالانسحاب الكامل من القطاع والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم، مقابل الإفراج عن المحتجزين.
وتابع، أن مصر وقطر، اللتين توسطتا في اتفاقات سابقة بين إسرائيل وحماس، تعملان على تطوير مقترح متعدد المراحل لمحاولة سد الفجوات.