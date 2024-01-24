الاحتلال: محادثات "التهدئة" مع حماس "متعثرة" ولا اتفاق بشأن الأسرى لديها

وكان مسؤول مصري رفيع المستوى، قد قال، أمس الثلاثاء، إن حماس رفضت مقترح إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة شهرين، مقابل إطلاق الحركة سراح جميع الأسرى لديها.