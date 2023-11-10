"الأونروا" تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة

وأكدت الأونروا أهمية الدعم من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في هذه الأوقات الصعبة، داعيةً إلى وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع من أجل الاستجابة للاحتياجات الحرجة للمجتمعات الفلسطينية في قطاع غزة، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية ومنشآت الأمم المتحدة في جميع الأوقات.